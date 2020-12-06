ЦСКА вырвал ничью в матче с «Химками» и остался на третьем месте в РПЛ

ЦСКА дома сыграл вничью с «Химками» (2:2) в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе команды Виктора Гончаренко голы забили хавбек Никола Влашич (40-я минута) и форвард Илья Шкурин (54-я минута). У «Химок» отличились полузащитники Илья Кухарчук (47-я минута) и Резиуан Мирзов (51-я минута).

ЦСКА с 33 очками располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» — 19 баллов и 12-я строчка.

Красно-синие не выигрывают на протяжении трех матчей в РПЛ.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

17-й тур

ЦСКА (Москва) — «Химки» — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40 (1:0). Кухарчук, 47 (1:1). Мирзов, 51 (1:2). Шкурин, 54 (2:2).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Тикнизян, 87), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Дзагоев (Обляков, 46), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Тихий, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Трошечкин (Долгов, 46), Куат, Мирзов, Идову, Кухарчук (Липовой, 81).

Предупреждения: Трошечкин, 26. Куат, 38. Кухарчук, 50. Дивеев, 70.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов. Калугин (оба — Москва).

6 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».