Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) оценил форму полузащитников Алана Дзагоева и Константина Кучаева.

— Дзагоев и Кучаев, пропустившие некоторое время, не справляются с тем, чтобы играть целый матч?

— Конечно, им пока очень сложно набирать кондиции, — сказал Овчинников. — Сегодня те минуты, которые они получили, сыграли продуктивно. Хотелось бы, чтобы это время было большим. Но реалии таковы.

(Константин Колмаков)