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Овчинников рассказал о готовности Дзагоева и Кучаева после матча ЦСКА — «Химки»

6 декабря 2020, 21:35
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Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) оценил форму полузащитников Алана Дзагоева и Константина Кучаева.

— Дзагоев и Кучаев, пропустившие некоторое время, не справляются с тем, чтобы играть целый матч?

— Конечно, им пока очень сложно набирать кондиции, — сказал Овчинников. — Сегодня те минуты, которые они получили, сыграли продуктивно. Хотелось бы, чтобы это время было большим. Но реалии таковы.

(Константин Колмаков)

ЦСКА — Химки

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