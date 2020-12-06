Овчинников — о матче с «Химками»: «Рад, что ребята сравняли счет, могли забить еще»
6 декабря 2020, 21:12
Старший тренер ЦСКА Сергей Овчинников после матча 17-го тура РПЛ с «Химками» (2:2) прокомментировал итог встречи.
— Где-то потеряли концентрацию определенную, — сказал Овчинников в эфире телеканала «Матч Премьер». — Пропустили две контратаки, которые закончились двумя голами в наши ворота. Трудно, надо будет потом посмотреть, что привело к этим ситуациям.
Очень рады, что Шкурин забил, он проделал большую работу, в целом — сыграл очень хорошо. Потеряли очки, очень обидно. Впереди много игр. Рад, что ребята сравняли счет, были предпосылки забить еще. Где-то повезло, где-то не получилось. Дивеев хромал? Надеюсь, что с ним всё хорошо.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 17-й тур. ЦСКА отстал от «Зенита» и «Спартака»
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