Черевченко считает, что «Химки» много ошибались в первом тайме матча с ЦСКА
6 декабря 2020, 21:18
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко после матча 17-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2) подвел итоги встречи.
— Первый тайм — много было ошибок, — сказал Черевченко. — ЦСКА владел преимуществом. В перерыве сделали коррективы, выпустили нападающего, забили два гола. Ребята терпели, ждали шансы и их использовали.
— Эксперты назвали главным игроком матча Влашича. Кого бы выделили из своей команды?
— Из своей команды выделять никого не буду. Сегодня была команда во втором тайме. А если эксперты дали приз лучшему игроку матча Влашичу, значит, он это заслужил.
(Константин Колмаков)
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