ЦСКА будет продавать абонементы болельщикам только после собеседования

ЦСКА на официальном сайте объявил о временных изменениях в абонементной программе. До 8 сентября первичная продажа производиться только после собеседования в официальном клубе болельщиков, расположенном на «ВЭБ Арене».

Продление абонементов будет проходить без собеседования.

С 9 сентября армейцы откроют продажу разовых билетов на матч 7-го тура против «Спартака» для владельцев абонементов и карт болельщика.