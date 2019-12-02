Полузащитник «Арсенала» Даниил Лесовой открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против ЦСКА.

Хавбек отметился на 52-й минуте после передачи Евгения Луценко.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Чмпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр