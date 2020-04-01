Цорн заявил, что «Спартак» прорабатывает варианты помощи населению в условиях пандемии коронавируса
1 апреля 2020, 15:08
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал «СЭ» о том, как клуб собирается помогать обществу справиться с пандемией коронавируса.
— Конечно, «Спартак» понимает свою социальную миссию. В настоящее время мы прорабатываем различные проекты социальной помощи в поддержку борьбы с коронавирусом, — заявил Цорн. (Вячеслав Короткин)
Опрос
проголосовало: 2442Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи