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Цорн заявил, что «Спартак» прорабатывает варианты помощи населению в условиях пандемии коронавируса

1 апреля 2020, 15:08
Томас Цорн. Фото Instagram
Томас Цорн. Фото Instagram
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Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал «СЭ» о том, как клуб собирается помогать обществу справиться с пандемией коронавируса.

— Конечно, «Спартак» понимает свою социальную миссию. В настоящее время мы прорабатываем различные проекты социальной помощи в поддержку борьбы с коронавирусом, — заявил Цорн. (Вячеслав Короткин)

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