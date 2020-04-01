Цорн заявил, что «Спартак» прорабатывает варианты помощи населению в условиях пандемии коронавируса

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал «СЭ» о том, как клуб собирается помогать обществу справиться с пандемией коронавируса.

— Конечно, «Спартак» понимает свою социальную миссию. В настоящее время мы прорабатываем различные проекты социальной помощи в поддержку борьбы с коронавирусом, — заявил Цорн. (Вячеслав Короткин)