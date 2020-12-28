Цорн рассказал, что ему не нравится в современном футболе

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, какие нюансы ему не нравятся в современном футболе.

«Футбольная индустрия очень динамично развивается, и всегда на первый план выходит результат. Это означает, что сиюминутный успех важнее любых долгосрочных перспектив. Но для некоторых проектов важно постепенное развитие, шаг за шагом, не все могут моментально давать результат. И эта тенденция меня не радует», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.