Цорн объяснил, как он стал гендиректором «Спартака»
28 декабря 2020, 16:40
Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, как получил должность в российском клубе.
«В 2019 мое агентство организовывало турнир в Катаре для российских клубов. Во время матчей я много болтал с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Он у меня спросил дать оценку игре команды, составу. Я высказал свое мнение. Через несколько месяцев мне позвонили из клуба и попросили отправить резюме. Потом все произошло очень быстро, и так я оказался в Москве», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.
Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.
Опрос
проголосовало: 32974Все опросы
Кто должен тренировать «Спартак»?
Материалы сюжета: «Спартак» и Тедеско: тренер решил уйти
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю