Цорн не подтвердил информацию об интересе «Аугсбурга» к Рассказову

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн в интервью «СЭ» поделился мнением о защитнике Николае Рассказове. Ранее в СМИ появилась информация об интересе «Аугсбурга» к нему".

— Слухи о недовольстве Николая Рассказова свим положением в «Спартаке» имеют под собой почву?

— Нам странно слышать такое о Николае, потому что мы общались с ним и в Абу-Даби, и в Дохе. Можете сами с ним поговорить — никакого недовольства или расстройства у него нет. Наоборот, Рассказов отлично мотивирован и очень позитивно относится к тренировкам.

У него есть все шансы играть, Тедеско его хвалил. Тренер подчеркивал скоростные и физические качества Коли. Проходила информация, что им интересуется немецкий клуб («Аугсбург». — Прим. «СЭ»). Туда у нас короткий путь, поэтому мы навели справки — информация не подтвердилась.

— Получается, агентские игры? Вообще, как часто на вас пытаются давить агенты?

— На меня представители игроков никогда не давят, очень многих знаю лично. Через прессу бывают какие-то забросы, но это часть бизнеса, которой не избежать. Наша задача — оценить реальность информации, риски для клуба и игрока. Всегда нужно проверять все напрямую, и делать выводы на своем уровне.

Важно чтобы и футболист не грузился информацией из прессы, а получал ее напрямую в клубе. Коля, как и любой другой игрок, может всегда спросить у меня напрямую, правда это или неправда. Моя дверь всегда открыта.

Томас Цорн: «Должны были взять опорника. Сделка сорвалась в последний момент»