Цорн назвал самую большую проблему во время работы в «Спартаке»
28 декабря 2020, 16:05
Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, с какими проблемы столкнулся в Москве.
«Для меня самой большой проблемой оказалось постоянное медийное присутствие внутри «Спартака» и вокруг команды. На всех давила ответственность перед большой армией болельщиков клуба, титулованными ветеранами. «Спартак» должен быть всегда успешным, иначе СМИ тебя «съедали», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.
Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.
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