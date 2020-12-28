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Цорн назвал самую большую проблему во время работы в «Спартаке»

28 декабря 2020, 16:05
Доменико Тедеско и Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Доменико Тедеско и Томас Цорн. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал, с какими проблемы столкнулся в Москве.

«Для меня самой большой проблемой оказалось постоянное медийное присутствие внутри «Спартака» и вокруг команды. На всех давила ответственность перед большой армией болельщиков клуба, титулованными ветеранами. «Спартак» должен быть всегда успешным, иначе СМИ тебя «съедали», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.

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