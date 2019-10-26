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Чуперка отобрал у Гацкана рекорд чемпионатов России

16:03
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Красная карточка в матче против «Уфы» стала для полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки третьей в чемпионате-2019/20.

27-летний хавбек повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз хавбек «Тамбова» досрочно покинул поле уже в 14-м туре, тогда как предыдущий рекордсмен Александр Гацкан из «Ростова» получил третью красную карточку в 15-м туре сезона-2016/17. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон

Игрок

Сезон

Клуб

Матчи

Удаления

3-я карточка*

Валерий Чуперка

2019/20

Тамбов

11

3

14-й

Александр Гацкан

2016/17

Ростов

11

3

15-й

Лассана Диарра

2013/14

Анжи/Локомотив

21

3

19-й

Леандро Фернандес

2007

Динамо

25

3

22-й

Юрий Ковтун

1995

Динамо

25

3

23-й

Александр Орехов

2007

Кубань

25

3

25-й

Сергей Жуненко

1995

Ротор

23

3

26-й

Эрик Яхимович

1999

Динамо

23

3

28-й

Дмитрий Тарасов

2010

Локомотив

26

3

30-й

* Тур, в котором получена третья красная карточка.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Тамбов — Уфа

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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