Чуперка отобрал у Гацкана рекорд чемпионатов России

Красная карточка в матче против «Уфы» стала для полузащитника «Тамбова» Валерия Чуперки третьей в чемпионате-2019/20.

27-летний хавбек повторил рекорд турнира по числу удалений. Причем в третий раз хавбек «Тамбова» досрочно покинул поле уже в 14-м туре, тогда как предыдущий рекордсмен Александр Гацкан из «Ростова» получил третью красную карточку в 15-м туре сезона-2016/17. (Кирилл Бурдаков)

Футболисты, получавшие наибольшее количество красных карточек за сезон

Игрок Сезон Клуб Матчи Удаления 3-я карточка* Валерий Чуперка 2019/20 Тамбов 11 3 14-й Александр Гацкан 2016/17 Ростов 11 3 15-й Лассана Диарра 2013/14 Анжи/Локомотив 21 3 19-й Леандро Фернандес 2007 Динамо 25 3 22-й Юрий Ковтун 1995 Динамо 25 3 23-й Александр Орехов 2007 Кубань 25 3 25-й Сергей Жуненко 1995 Ротор 23 3 26-й Эрик Яхимович 1999 Динамо 23 3 28-й Дмитрий Тарасов 2010 Локомотив 26 3 30-й

* Тур, в котором получена третья красная карточка.

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