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«Чтоб вы жили на одну зарплату!» Калиниченко эмоционально высказался о работе ВАР на матче «Спартака»

15 июля 2020, 19:08
Максим Калиниченко. Фото "СЭ"
Максим Калиниченко. Фото "СЭ"
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказал мнение о работе ВАР на матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Спартак» — «Ахмат».

«Пенальти! Не, не пенальти. Гол! Не, не гол. Это не мы, это все ВАР. Рука в штрафной! Нет руки, ВАР смотреть не буду, много ВАРа стало...Просто уроды. Чтобы вы жили на одну зарплату», — написал Калиниченко в Twitter.

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе забил гол в ворота «Ахмата» на 29-й минуте матча 29-го тура РПЛ, но гол отменили после подсказки видеоарбитров.

Гол 23-летнего Понсе не был засчитан из-за того, что защитник Самюэль Жиго находился в офсайде в момент подачи с углового.

Спартак — Ахмат

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