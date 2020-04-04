«Что за поколение пошло?» Кокорин отреагировал на шутку Соболева

Форвард «Сочи» Александр Кокорин в прямом эфире своего Instagram отреагировал на шутку форварда «Спартака» Александра Соболева.

— Соболев — топ. Мой напарник по CS:GO. Что значит зуб (празднование гола Кокорина)? Спросите у него, пусть он улыбнется, и вы поймете. Соболь, ты намекаешь, что я некрасивый и мне надо в темноте сидеть. Что за поколение пошло? Как к старикам относятся (смеется), — сказал Кокорин в прямом эфире Instagram.

29-летний Александр Кокорин в текущем сезоне провел четыре матча за «Сочи» и забил три мяча при двух голевых передачах.