Что сказал Кононов перед матчем «Спартака» с ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что вся команда понимает важность дерби. При этом наставник говорил довольно медленно, с остановками, как будто очень тщательно подбирал каждое слово.

— Половина состава не знает, что такое дерби? Они знают, что такое дерби. У всех есть мотивация и настрой. Думаю, никаких проблем с настроем у ребят, которые никогда не играли с ЦСКА, нет. Они опытные игроки, по-своему опытные, хотя некоторые из них и помоложе. Но они знают, какой дух должен быть при таких играх.

— Можно ли сказать, что игра ключевая, а победа придаст спокойствия?

— Я не думаю так. Спокойствия у нас не будет. На каждую игру надо выходить с настроением победить. Стабильность должна быть у всей команды на протяжении всех игр. Это касается и Лиги Европы, и чемпионата, и Кубка. Надо выходить в каждой игре с серьезным настроем на победу.