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Что сказал Кононов перед матчем «Спартака» с ЦСКА

19 августа 2019, 19:45
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Главный тренер «Спартака» Олег Кононов перед матчем 6-го тура чемпионата России против ЦСКА отметил, что вся команда понимает важность дерби. При этом наставник говорил довольно медленно, с остановками, как будто очень тщательно подбирал каждое слово.

— Половина состава не знает, что такое дерби? Они знают, что такое дерби. У всех есть мотивация и настрой. Думаю, никаких проблем с настроем у ребят, которые никогда не играли с ЦСКА, нет. Они опытные игроки, по-своему опытные, хотя некоторые из них и помоложе. Но они знают, какой дух должен быть при таких играх.

— Можно ли сказать, что игра ключевая, а победа придаст спокойствия?

— Я не думаю так. Спокойствия у нас не будет. На каждую игру надо выходить с настроением победить. Стабильность должна быть у всей команды на протяжении всех игр. Это касается и Лиги Европы, и чемпионата, и Кубка. Надо выходить в каждой игре с серьезным настроем на победу.

Спартак — ЦСКА

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 6-й тур. «Спартак» — ЦСКА, «Динамо» — «Локо» и другие матчи




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