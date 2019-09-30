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Что осталось за кадром матча «Спартак» — «Оренбург». Последняя игра Кононова

30 сентября 2019, 19:16
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«Спартак» на официальном YouTube-канале опубликовал нарезку событий вокруг матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга». Красно-белые уступили 1:2, после окончания встречи в отставку был отправлен главный тренер Олег Кононов.

«Спартак» с 14 очками располагается на 9-м месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» — 10-я строчка и 11 баллов.

Спартак — Оренбург

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 11-й тур. «Локомотив» — «Зенит» и другие матчи




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