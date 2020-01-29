Что имел в виду Слуцкий, заявив, что Тарасов не тонет? У футболиста своя версия
13:44
Полузащитник Дмитрий Тарасов прокомментировал слова главного тренера «Рубина» Леонида Слуцкого в свой адрес.
В передаче «Вечерний Ургант» Слуцкий, отвечая на вопрос, кого бы взял в лодку, если бы увидел тонущих Месси, Роналду и Тарасова, сказал: «Тара вряд ли утонет».
— Так что Слуцкий имел в виду?
— То, что плаваю хорошо! — со смехом ответил Тарасов.
Видео с ответом Тарасова разместил в сториз Instagram комментатор Семен Зигаев.
Тарасов с лета 2019 года остается свободным агентом. Он принял участие в первом сборе «Рубина», а сегодня отправился на второй.
Дополнительная информация
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Зима, главное
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...