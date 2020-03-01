РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Чтение по губам — не ваша сильная сторона». Семин ответил Губерниеву

1 марта 2020, 15:04
Юрий Семин (слева) и Дмитрий Губерниев (справа). Фото "СЭ"
Юрий Семин (слева) и Дмитрий Губерниев (справа). Фото "СЭ"
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в Instagram высказал свое мнение о комментаторе Дмитрии Губерниеве и посоветовал тому сосредоточиться на работе на биатлонных соревнованиях.

«Отпустил Вас биатлон, и взялись Вы за футбол! — написал Семин. — Но, чтение по губам — не Ваша сильная сторона! Нецензурной брани не было, а свое возмущение я выразил вполне пристойно, возможно, излишне эмоционально. P. S. Научился у Вас, слушая комментарии биатлона. Прости»

Ранее Губерниев в своем Telegram-канале раскритиковал главного тренера «Локо» за удаление в субботнем матче 20-го тура чемпионата России против «Зенита» (0:0).

«Посмотрел матч «Локомотив» — «Зенит»! — написал Губерниев с отсылом к предыдущему выяснению отношений в соцсетях. — Встреча запомнилась отборными матюгами прославленного наставника железнодорожников! Лучший тренер страны по версии крепких профессионалов мировой журналистики не знает, что футбол дети смотрят? Да и зонтик с говорящими попугаями Юрь Палыч зажал, только обзываться горазд».

«Подарите мне зонтик с попугаями!» Губерниев обратился к Семину

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
6
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир