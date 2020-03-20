Чистяков вернулся к тренировкам с «Ростовом»
20 марта 2020, 13:27
Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный Twitter клуба.
26-летний защитник получил легкое сотрясение мозга и два рассечения на лбу от шипов после столкновения с партнером по команде Максимом Осипенко.
— Наша стена снова в строю, — написала пресс-служба в Twitter.
Наша стена снова в строю ???#Чистяков #МыРостов #ФКРостов pic.twitter.com/VI9tVJ8MB6— Football Club Rostov (@rostovfc) March 20, 2020