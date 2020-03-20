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Чистяков вернулся к тренировкам с «Ростовом»

20 марта 2020, 13:27
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Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков вернулся к тренировкам с командой, сообщает официальный Twitter клуба.

26-летний защитник получил легкое сотрясение мозга и два рассечения на лбу от шипов после столкновения с партнером по команде Максимом Осипенко.

— Наша стена снова в строю, — написала пресс-служба в Twitter.

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