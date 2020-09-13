Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter предлагает сравнить голы Кристияна Бистровича (ЦСКА) и Александра Соболева («Спартак»).

На видео показаны гол Бистровича в матче «Ахмат» — ЦСКА (0:3) и Соболева в игре «Спартак» — «Арсенал» (2:1).

Сегодня ЦСКА принимает «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России. Начало в 19.00 по московскому времени.