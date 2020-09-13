Чей гол круче: Бистрович против Соболева. Сегодня — дерби ЦСКА — «Спартак»
13 сентября 2020, 09:18
Пресс-служба Тинькофф РПЛ в Twitter предлагает сравнить голы Кристияна Бистровича (ЦСКА) и Александра Соболева («Спартак»).
? Чей гол круче?— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 13, 2020
? Бистрович
? Соболев#ТинькоффРПЛ #ЦСКАСпартак #ЦСКА #Спартак #Бистрович #Соболев pic.twitter.com/zBdBHFSyWz
На видео показаны гол Бистровича в матче «Ахмат» — ЦСКА (0:3) и Соболева в игре «Спартак» — «Арсенал» (2:1).
Сегодня ЦСКА принимает «Спартак» в матче седьмого тура чемпионата России. Начало в 19.00 по московскому времени.
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Крупной победой ЦСКА
4.9%
Вничью
15.4%
Победой «Спартака»
38.5%
Крупной победой «Спартака»
4.9%
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