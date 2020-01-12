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Четыре российских трофея и 22 гола. «Зенит» поздравил Витселя с днем рождения

12 января 2020, 14:37
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«Зенит» в своем официальном Twitter поздравил бывшего полузащитника клуба Акселя Витселя с 31-летием. С 6 августа 2018 года бельгиец выступает за дортмундскую «Боруссию».

Витсель выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год, за это время он сыграл в 180 матчах за петербургскую команду, в которых забил 22 гола и отдал 14 голевых передач. В составе российского клуба он становился чемпионом России, выиграл Кубок России и дважды — Суперкубок страны.

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