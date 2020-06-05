Четыре игрока «Рубина» перенесли коронавирус бессимптомно

«Рубин» в своем Twitter сообщил о результатах анализа на антитела к коронавирусу.

Сообщается, что результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно.

«Рубин» сдал тест на антитела к вирусу COVID-19.

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Результаты анализа показали наличие антител у Дарко Йевтича, Сильвие Бегича, Ивана Коновалова и Солтмурада Бакаева. Вышеперечисленные игроки перенесли вирус бессимптомно. pic.twitter.com/gW4hUPfJML — «Рубин» Казань (@fcrk) June 5, 2020

Помимо Николая Пояркова, который продолжает находиться на самоизоляции, все остальные футболисты абсолютно здоровы и продолжают готовиться к рестарту сезона. Клуб сообщил, что Поярков чувствует себя хорошо.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирусом заразились 449 834 человека. 5 528 умерли, выздоровели — 212 680.