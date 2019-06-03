Четыре футболиста "Уфы" вызваны в национальные сборные своих стран для подготовки к официальным матчам в июне, которые пройдут под эгидой ФИФА.

Речь идет о словенском защитнике Бояне Йокиче, румынском защитнике Йонуце Неделчару, молдавском полузащитнике Кэтэлине Карпе и полузащитнике из Люксембурга Оливье Тилле.

Остальные игроки "Уфы" выйдут из отпуска 16 июня для медобследования в Москве. После чего они проведут два 12-дневных сбора в Австрии с двухдневным перерывом.