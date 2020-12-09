Червиченко о неустойке Газизова в «Спартаке»: «Он не нагадил даже на миллион»

Бывший президент и владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о компенсации экс-генеральному директору красно-белых Шамилю Газизову в 400 миллионов рублей за досрочное расторжение контракта.

— Газизову заплатили 400 миллионов рублей неустойки? Нормально, — заявил в комментарии «СЭ» Червиченко. — У него же был пятилетний контракт со «Спартаком». Видимо, он получил все то, что должен был получить за весь срок. Газизов — красавец. Наверное, теперь он самый дорогой футбольный менеджер в России. За 150 дней получить 5 миллионов долларов — просто умница!

— А что тогда сказать о позиции клуба?

— Сами делайте выводы... Важно обсуждать не сумму, а то, почему это произошло. Это как надо было насолить руководителю или кому, чтобы с тобой распрощались с учетом таких отступных? Перебираю все действия Газизова и не вижу, чтобы он хотя бы на миллион нагадил. А получается, что отдают пять, лишь бы от него избавиться. Наверное, это что-то личное. Вряд ли профессиональное могло стать причиной такого действия.

Газизов проработал генеральным директором «Спартака» 151 день.

(Севастиан Терлецкий)