Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых в матче 17-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» (5:1).

«Думаю, особых выводов о «Спартаке» по этому матчу делать не стоит. Потому что мы видели, в каком сейчас состоянии «Тамбов». Понятно, что с учетом всех проблем с финансами и бойкотами команда просто не может добиваться успешного результата в играх с одним из лидеров сезона. Удивительно, что «Тамбов» вообще почти до самого конца матча сопротивлялся и даже имел шансы на ничью. По сути, такого разгрома команда не заслужила. Но поводов для восторгов «Спартаком» тут нет — взяли свои три очка и взяли. Обязательная программа. Главное, что не отпустили свое. Но теперь гораздо важнее, что будет с «Зенитом», — приводит слова Червиченко «Известия».