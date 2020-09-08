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Черных покинул «Динамо»

8 сентября 2020, 16:48
Федор Черных. Фото ФК "Динамо".
Федор Черных. Фото ФК "Динамо".
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Полузащитник Федор Черных ушел из «Динамо», сообщает официальный Twitter московского клуба. Соглашение расторгнуто по согласию сторон.

29-летний литовец пополнил состав бело-голубых в январе 2018 года и провел за «Динамо» в общей сложности 33 матча, в которых забил три мяча.

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