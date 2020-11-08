Черевченко ждет большего от Глушакова в следующих матчах «Химок»

Галный тренер «Химок» Игорь Черевченко подвел итог матча Тинькофф РПЛ против «Рубина» (2:0).

— Я рад, что мы сегодня победили, потому что «Рубин» набрал ход. Нам очень нужны были очки. Трудное положение заставляло нас играть на победу. Это была тяжелая игра, — приводит слова тренера сайт «Химок».

— Что нового за этот короткий срок удалось привнести в игру «Химок»? И что еще впереди?

— Впереди очень много работы. Мы ждем паузу, будем тренировать некоторые элементы. Но основная работа будет в зимнее межсезонье. А что мы сделали за короткий срок — это набрали 9 очков.

— План на игру был нейтрализовать фланги с Кварацхелией и Бакаевым?

— Были такие моменты, но мы на этом не зацикливались. Потому что два один-два игрока в команде погоды не делают. Футбол — это коллективный вид спорта.

— Вы впервые обыграли Слуцкого, как тренер, в официальном матче. Что это значит для вас?

— Обычная победа. Я не обращаю на это внимания.

— Можно ли говорить, что «Химки» сейчас реализовывают весь свой потенциал?

— Я думаю, нам еще есть к чему стремиться.

— Можно ли назвать форму Дениса Глушакова великолепной?

— Нет. От Глушакова я жду большего. Я знаю, на что он способен. [Ему] тяжело — у него была большая пауза.

— Почему решили заменить Дмитрия Тихого после первого тайма?

— Врачи сказали, что он получил сотрясение мозга в столкновении.

— Александр Филин дебютировал в стартовом составе в этом сезоне. Довольны ли действиями защитника и всей оборонительной линии сегодня?

— Если «на ноль» сыграли — это уже хорошо. Но в каждом положительном моменте есть вещи, над которыми надо работать и улучшать. Но на эту тему мы будем разговаривать уже внутри команды.