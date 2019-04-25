В матче 25-го тура чемпионата России "Арсенал" разгромил на своем поле "Спартак" (3:0).

Главный тренер туляков Игорь Черевченко выиграл очередную дуэль у Олега Кононова. В сезоне-2015/16 "Локомотив" под руководством нынешнего наставника "канониров" дважды победил "Краснодар" Кононова с одинаковым счетом 2:1. (Денис Аль-Юсифи)

Матчи команд Игоря Черевченко и Олега Кононова

Дата Город Команды Черевченко Команды Кононова Счет 30.08.2015 Москва Локомотив Краснодар 2:1 20.03.2016 Краснодар Локомотив Краснодар 2:1 25.04.2019 Тула Арсенал Спартак 3:0

Итого: +3=0-0, мячи 7-2

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