В матче 25-го тура чемпионата России "Арсенал" разгромил на своем поле "Спартак" (3:0).
Главный тренер туляков Игорь Черевченко выиграл очередную дуэль у Олега Кононова. В сезоне-2015/16 "Локомотив" под руководством нынешнего наставника "канониров" дважды победил "Краснодар" Кононова с одинаковым счетом 2:1. (Денис Аль-Юсифи)
Матчи команд Игоря Черевченко и Олега Кононова
|
Дата
|
Город
|
Команды Черевченко
|
Команды Кононова
|
Счет
|
30.08.2015
|
Москва
|
Локомотив
|
Краснодар
|
2:1
|
20.03.2016
|
Краснодар
|
Локомотив
|
Краснодар
|
2:1
|
25.04.2019
|
Тула
|
Арсенал
|
Спартак
|
3:0
Итого: +3=0-0, мячи 7-2
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