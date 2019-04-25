Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко после домашнего матча 25-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (3:0) призвал не считать победу легкой и рассказал о главном кадром решении перед игрой, передает из Тулы корреспондент "СЭ" Артем Агапов. При этом тренер считает: пробем с настроем на следующий тур у его команды не будет.

- Ожидали, что все так легко получится и "Спартак" не создаст вам реальных проблем? - первый вопрос тренеру.

- Я бы не сказал, что легко получилось. Ни одной игры легкой не бывает. Эта забрала много эмоций. Как у тренеров, так и у футболистов. Футболисты сделали то, что и должны - радовать болельщиков. Они выполнили установку. То, о чем договаривались. Еще раз хочу поблагодарить футболистов - это их победа, и болельщиков, которые пришли и поддерживали команду все 95 минут.

- В перерыве приходилось успокаивать игроков, чтобы они не бежали вперед? Во втором тайме уже такого порыва не было...

- Футболисты у нас опытные. Мы поговорили в спокойном ключе, объяснили, в чем опасность. Счет нас устраивал, можно было ждать еще моменты.

- Удалось ли пообщаться с Кононвым до или после игры?

- Нет. После игры пошел сразу в раздевалку, к ребятам.

- Перед игрой вам пришлось сделать ряд перестановок из-за проблем с центральными защитниками. Легко далось решение поставить в оборону Кадири?

- Сложностей не было. Кадири играл на этой позиции, правда, это было давно. Я с ним два дня разговаривал, пока в Новогорске тренировались. Сказал ему, что если будет хотя бы один процент сомнения, что он не сможет сыграть на этой позиции, то будем думать дальше. Дал сутки на размышление. Он пришел и сказал, что готов.

- После такой победы не будет эйфории и проблем с настроем команды на следующий матч?

- Команду не надо настраивать, это же не гитара. Не думаю, что будут какие-то трудности, все ребята опытные, поиграли.