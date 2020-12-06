Черевченко рассказал о кадровых проблемах «Химок» перед матчем с ЦСКА
6 декабря 2020, 18:57
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко перед матчем 17-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА рассказал, почему он не смог задействовать некоторых игроков.
«Конате получил травму в предыдущей игре, — сказал специалист в эфире канала «Матч премьер». — У Боженова тоже повреждение приводящей мышцы, он получил его на тренировке. Но у нас есть кому заменить их. У нас есть номинальный нападающий Долгов, но он много пропустил и еще не набрал кондиции. Куат вышел в основном составе, потому что хорошо работал на тренировках. Звание лучшего тренера ноября? Спокойно к этому отношусь».
Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
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