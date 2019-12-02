Черевченко объяснил, как «Арсенал» победил ЦСКА

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после гостевого матча 18-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) объяснил, почему его команда отдала инициативу в первом тайме. Также он рассказал о травме Сергея Ткачева, вместо которого еще до перерыва вышел автор гола Даниил Лесовой.

— В России мало или даже нет команд, которые играют в позиционной атаке, — сказал Черевченко. — ЦСКА — не исключение, армейцы тоже здорово проводят быстрые атаки. Мы готовились к армейцам, учли это, отдали инициативу — и поэтому нам было легче на свободном пространстве.

Говорили с футболистами, что ЦСКА очень активно играет первые 30-35 минут. Посмотрели их матчи, так было в каждом. Ребята выдержали, бились. У ЦСКА были хорошие моменты, он вполне мог забить в первом тайме. Мы использовали свой во втором, как раз рассчитывая на быстрые атаки, поэтому и Лесовой вышел.

По травме Ткачева — вопрос к докторам. Он слышал щелчок. Посмотрим. Будем надеяться, что ничего страшного. (Артем Агапов)

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