Черевченко не уверен, что выезд в Хабаровск на матч Кубка России ослабил «Рубин»
8 ноября 2020, 13:48
Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».
— Выезд в Хабаровск на Кубок России у «Рубина»? Некоторым командам игра в середине недели идет на пользу, некоторым — нет, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — У нас тоже была такая же ситуация, когда мы ездили в Брянск, это нормально. При подготовке мы работали по своему графику.
— Допускаете, что у игроков «Рубина», которые ездили в Хабаровск, к концу второго тайма могут закончиться силы?
— Конечно, от этого есть плюсы, но все зависит уже от фармакологии, от того, как футболисты «Рубина» восстановились после длительного перелета.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи