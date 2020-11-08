РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Черевченко не уверен, что выезд в Хабаровск на матч Кубка России ослабил «Рубин»

8 ноября 2020, 13:48
Теги:

Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко — о предстоящем матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина».

— Выезд в Хабаровск на Кубок России у «Рубина»? Некоторым командам игра в середине недели идет на пользу, некоторым — нет, — сказал в эфире «Матч Премьер» Черевченко. — У нас тоже была такая же ситуация, когда мы ездили в Брянск, это нормально. При подготовке мы работали по своему графику.

— Допускаете, что у игроков «Рубина», которые ездили в Хабаровск, к концу второго тайма могут закончиться силы?

— Конечно, от этого есть плюсы, но все зависит уже от фармакологии, от того, как футболисты «Рубина» восстановились после длительного перелета.

Химки — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир