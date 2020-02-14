Черчесов, Романцев и Симонян прибыли на церемонию прощания с Рейнгольдом
11:30
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на церемонию прощания с чемпионом СССР-1962, известным футболистом «Спартака» Валерием Рейнгольдом, который скончался 11 февраля на 78-м году жизни.
Также в манеже академии красно-белых присутствуют первый вице-президент РФС Никита Симонян и cамый титулованный тренер в истории «Спартака» Олег Романцев.
Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год и стал чемпионом страны в 1962-м, а также выиграл Кубок страны в 1963 и 1965 годах. (Дмитрий Гирин)
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...