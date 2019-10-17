Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к Дзюбе

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию об интересе «Интера» к форварду «Зенита» Артему Дзюбе.

— Посмотрите, он практически такого же возраста, как и я, — сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы «Футбол России» на телеканале «России 24». —Если бы было 18 лет, тогда бы посоветовал. Сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Все полезно, если он сам уверен в своем выборе. Надо такие вопросы решать в спокойной обстановке и оперативнее.

Я переживаю, чтобы игроки сборной не отвлекались. Видите, что у Гильерме сложилось, он не отвлекся от таких дел и дальше продолжает играть на своем уровне. Хотелось бы, чтобы у Артема была определенность. Он капитан сборной и основной игрок «Зенита»

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