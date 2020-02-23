Черчесов приехал на матч тульского «Арсенала»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на товарищеский матч тульского «Арсенала» против «Астаны».

Напомним, что тренерский штаб национальной команды в зимнюю паузу смотрит игры разных российских команд. Ранее Черчесов посетил товарищеский матч «Зенита» против «Ислочи».