16:15 2 июля | Футбол — РПЛ

Черчесов посетил тренировку "Спартака" в Австрии

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на тренировке "Спартака" на сборах в Австрии. Об этом 55-летний специалист сообщил в своем Твиттере.

Ранее Черчесов успел посетить тренировку "Краснодара".

Отметим, что "Спартак" вместе с "быками", "Ростовом" и ЦСКА принимает участие в предсезонном турнире в Австрии.

 

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/

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