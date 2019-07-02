Черчесов посетил тренировку "Спартака" в Австрии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов присутствовал на тренировке "Спартака" на сборах в Австрии. Об этом 55-летний специалист сообщил в своем Твиттере.
Ранее Черчесов успел посетить тренировку "Краснодара".
Отметим, что "Спартак" вместе с "быками", "Ростовом" и ЦСКА принимает участие в предсезонном турнире в Австрии.
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https://www.sport-express.ru/football/kubok-match-premer-2/2019/
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