Черчесов посетил тренировку Дмитрия Черышева и матч "Оренбург" - "Рубин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Нижнего Новгорода" и пообщался с Дмитрием Черышевым, который возглавляет клуб, выступающий в Олимп-ФНЛ, сообщает официальный Твиттер национальной команды.
Черчесов находится сейчас в Турции. 55-летний российский специалист также успел посетить контрольный матч между "Рубином" и "Оренбургом" (0:1).
Станислав Черчесов посетил тренировку "Нижнего Новгорода" и пообщался с Дмитрием Черышевым pic.twitter.com/vsKhabAdmT– Сборная России (@TeamRussia) 18 февраля 2019 г.
Тренерский штаб сборной России на матче "Рубин" - "Оренбург" в Турции pic.twitter.com/2glBElWWdP– Сборная России (@TeamRussia) 18 февраля 2019 г.
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