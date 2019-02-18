Черчесов посетил тренировку Дмитрия Черышева и матч "Оренбург" - "Рубин"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Нижнего Новгорода" и пообщался с Дмитрием Черышевым​, который возглавляет клуб, выступающий в Олимп-ФНЛ, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Черчесов находится сейчас в Турции. 55-летний российский специалист также успел посетить контрольный матч между "Рубином" и "Оренбургом" (0:1).

Станислав Черчесов посетил тренировку "Нижнего Новгорода" и пообщался с Дмитрием Черышевым pic.twitter.com/vsKhabAdmT – Сборная России (@TeamRussia) 18 февраля 2019 г.