16:44 18 февраля | Футбол — РПЛ

Черчесов посетил тренировку Дмитрия Черышева и матч "Оренбург" - "Рубин"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов посетил тренировку "Нижнего Новгорода" и пообщался с Дмитрием Черышевым​, который возглавляет клуб, выступающий в Олимп-ФНЛ, сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Черчесов находится сейчас в Турции. 55-летний российский специалист также успел посетить контрольный матч между "Рубином" и "Оренбургом" (0:1).

 

 

 

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