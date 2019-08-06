Черчесов поделился мнением об идее Гинера расширить РПЛ за счет клубов из Армении, Белоруссии и Казахстана

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о своем отношении к возможному появлению в чемпионате России клубов с постсоветского пространства. Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер предложил увеличить число участников российской премьер-лиги за счет включения в нее команд из Армении, Белоруссии и Казахстана.

– Стараюсь абстрагироваться и ждать, какая ситуация будет, - сказал Черчесов в интервью Илье Казакову для программы "Футбол России" на телеканале "России 24". - Моя задача – внимательно наблюдать, не вмешиваться и принимать те решения, которые принимает лига или РФС. Вот, говорят: "А если отменят лимит?". Хорошо, отменят лимит. Ни одного футболиста-россиянина в нашем чемпионате не останется, значит, мы поедем за ними и будем их отсматривать.

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