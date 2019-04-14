Черчесов ответил на вопрос о приглашении в "Спартак" после отставки Карреры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что руководство "Спартака" не обращалось к нему после отставки Массимо Карреры с поста рулевого красно-белых.

- Обращалось ли руководство "Спартака" после увольнения Карреры? Отвечу коротко: нет, - сказал Черчесов в эфире программы "После футбола" на телеканале "Матч ТВ". - Предложения из зарубежных клубов? Нет. Повода не дал. Чтобы дать повод, нужны слова и действия. Я хотел остаться.

Напомним, Каррера был уволен с поста главного тренера "Спартака" в октябре 2018 года. Красно-белых возглавил Олег Кононов.

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