Черчесов не жалеет, что ушел из «Спартака» в 1995 году. И вот почему

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, отвечая на вопросы болельщиков на сайте РФС, вспомнил о своем уходе из «Спартака» в конце 1995 года. Красно-белые в групповом турнире Лиги чемпионов-1995/96 одержали шесть побед в шести играх, а зимой ряд лидеров покинул команду.

— После блестящей осени 1995 года «Спартак» покинули вы, Юран, Кульков, Онопко. Романцев уступил пост главного тренера Ярцеву. Почему вы ушли именно тогда? Нет ощущения, что, если б команду получилось сохранить, то были все шансы выиграть турнир? Не обидно было упустить такой шанс?

— Спасибо, что напомнили о тех незабываемых моментах осени 1995 года, когда мы со «Спартаком» одержали шесть побед в шести играх Лиги чемпионов. У нас действительно была очень сильная команда с великолепным подбором игроков. И результаты в еврокубковых матчах говорят сами за себя.

Что касается ухода из «Спартака» после завершения сезона, то не могу говорить за остальных ребят, у меня же ситуация была следующей. Наверняка, не все помнят, что в столичную команду я тогда перешел на короткий срок на правах аренды из дрезденского «Динамо». После его окончания же немецкий клуб решил продать в меня в «Тироль» из Инсбрука. С одной стороны я уезжал из Бундеслиги в более слабый чемпионат, и поначалу это не слишком радовало. С другой, в составе «Тироля» стал трехкратным чемпионом Австрии. В этой же стране начал и свою тренерскую карьеру. Так что нисколько не жалею о том, что волею дрезденского «Динамо» из «Спартака» я тогда попал в Инсбрук.