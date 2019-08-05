10:43 5 августа | Футбол — РПЛ

Черчесов надеется, что Дзюба подпишет новый контракт с "Зенитом"

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал надежду на то, что форвард "Зенита" Артем Дзюба продлит контракт с клубом.

- Вопрос по контракту? Надеюсь, что этот вопрос тоже решится, и мы не будем в газетах читать, что кто-то куда-то хочет, кто-то хочет получать больше или меньше. - сказал Черчесов в интервью телеканалу "Россия 24". - Другое время, что своей игрой и отношением он заслужил то, чтобы все было сделано вовремя.

30-летний Артем Дзюба в текущем сезоне провел пять матчей за "Зенит" и забил три мяча при трех голевых передачах. Его контракт истекает 30 июня 2020 года.

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https://www.youtube.com/watch?v=EM7FfQbY2ZQ

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