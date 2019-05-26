Чемпионский парад "Зенита" на воде. Видео

Футболисты и тренерский штаб "Зенита" отправились в прогулку на теплоходе по рекам и каналам Санкт-Петербурга в рамках чемпионского парада после матча 30-го тура чемпионата России против "Енисея" (4:1). Об этом сообщает пресс-служба питерцев в Твиттере.

"Зенит" стал чемпионом России по итогам сезона-2018/19 4 мая после ничьей с "Ахматом" в Грозном (1:1) и поражения "Локомотива" от "Арсенала" (0:2). 12 мая после домашнего матча с ЦСКА на стадионе "Газпром-Арена" (3:1) команда Сергея Семака получила чемпионский кубок и золотые медали.

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