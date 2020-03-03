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Куда повезут «Золотую бутсу» — в Рим или Мюнхен? Месси забивает мало

3 марта 2020, 17:55
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Подведены промежуточные итоги конкурса бомбардиров, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 54 балла, забив 27 мячей в чемпионате Италии. Немного отстает от него Роберт Левандовски, который пропустит несколько матчей из-за травмы. За ними на расстоянии следуют Эрлин Холанн, Криштиану Роналду и Тимо Вернер. Похоже, что в этом сезоне Лионелю Месси, лучшему бомбардиру последних трех лет, не придется участвовать в церемонии награждения.

Рейтинг составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок

Клуб

Чемпионат

Мячи

Коэффициент

Баллы

1. Чиро Иммобиле

Лацио

Италия

27

2

54

2. Роберт Левандовски

Бавария

Германия

25

2

50

3. Эрлин Холанн

Зальцбург

Австрия

16

1,5

24+18=42

Боруссия Д

Германия

9

2

Криштиану Роналду

Ювентус

Италия

21

2

42

Тимо Вернер

Лейпциг

Германия

21

2

42

6. Кильян Мбаппе

ПСЖ

Франция

18

2

36

Лионель Месси

Барселона

Испания

18

2

36

8. Пьер-Эмерик Обамеянг

Арсенал

Англия

17

2

34

Ромелу Лукаку

Интер

Италия

17

2

34

Джейми Варди

Лестер

Англия

17

2

34

Виссам Бен Йеддер

Монако

Франция

17

2

34

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).

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