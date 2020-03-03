Подведены промежуточные итоги конкурса бомбардиров, который проводит Ассоциация европейских спортивных изданий, куда от России входит «Спорт-Экспресс».

Сейчас в нем лидирует Чиро Иммобиле. Нападающий «Лацио» набрал 54 балла, забив 27 мячей в чемпионате Италии. Немного отстает от него Роберт Левандовски, который пропустит несколько матчей из-за травмы. За ними на расстоянии следуют Эрлин Холанн, Криштиану Роналду и Тимо Вернер. Похоже, что в этом сезоне Лионелю Месси, лучшему бомбардиру последних трех лет, не придется участвовать в церемонии награждения.

Рейтинг составляется следующим образом: мячи, забитые в лиге, умножаются на ее коэфициент. Он зависит от места страны в рейтинге УЕФА. Для первых пяти чемпионатов (Испании, Англии, Германии, Италии и Франции) равен двум, для тех, кто занимает места с 6-го по 22-е — 1,5.

Игрок Клуб Чемпионат Мячи Коэффициент Баллы 1. Чиро Иммобиле Лацио Италия 27 2 54 2. Роберт Левандовски Бавария Германия 25 2 50 3. Эрлин Холанн Зальцбург Австрия 16 1,5 24+18=42 Боруссия Д Германия 9 2 Криштиану Роналду Ювентус Италия 21 2 42 Тимо Вернер Лейпциг Германия 21 2 42 6. Кильян Мбаппе ПСЖ Франция 18 2 36 Лионель Месси Барселона Испания 18 2 36 8. Пьер-Эмерик Обамеянг Арсенал Англия 17 2 34 Ромелу Лукаку Интер Италия 17 2 34 Джейми Варди Лестер Англия 17 2 34 Виссам Бен Йеддер Монако Франция 17 2 34

В последние годы «Золотую бутсу» выигрывали Месси (2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19), Криштиану Роналду (2007/08, 2010/11, 2013/14, 2014/15), Диего Форлан (2008/09) и Луис Суарес (2013/14).