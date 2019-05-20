Чемпионат России, 29-й тур: расписание и результаты матчей

"Уфа" – "Оренбург" – 0:2 (0:1)
Голы: Рикарду Алвеш, 15 (0:1). Мишкич, 87 (0:2).
"Уфа": Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, Йокич, Тилль, Сысуев (Алиев, 37), Карп (Салатич, 46), Игбун, Вомбергар (Бизяк, 66).
"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, С.Козлов, Терехов, Попович, Мишкич, Сутормин (Афонин, 90+2), Деспотович, Рикарду Алвеш.
Предупреждения: Салатич, 73. Аликин, 83.
Судьи: Матюнин. Мосякин (оба – Москва), Березнев (Ростов-на-Дону).
18 мая. Уфа. Стадион "Нефтяник". 4 236 зрителей.
ЦСКА – "Ахмат" (Грозный) – 1:0 (0:0)
Гол: Чалов, 64 – с пенальти.
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Дивеев, Васин (Набабкин, 46), Магнуссон, Сигурдссон (Бистрович, 78), Ахметов, Обляков, Влашич (Нисимура, 62), Чалов.
"Ахмат" (Грозный): Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Плиев (Балай, 81), Мохаммади, Бериша (Роши, 73), Иванов, Швец, Исмаэл, Мбенг.
Предупреждения: Васин, 6. Дивеев, 11. Плиев, 39. Швец, 48. Магнуссон, 49. Сигурдссон, 66. Нижич, 74. Уциев, 90+1.
Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Ширяев (Ставрополь), Болховитин (Ленинградская область).
18 мая. Москва. Стадион "ВЭБ Арена". 15 813 зрителей.
"Крылья Советов" (Самара) – "Спартак" (Москва) – 1:2 (0:1)
Голы: Зе Луиш, 18 – с пенальти (0:1). Мельгарехо, 50 (0:2). Бурлак, 83 (1:2).
"Крылья Советов" (Самара): Рыжиков, Шишкин, Бурлак, Зотов, Денисов (Полуяхтов, 82), Ткачук, Самарджич, Рабиу, Зиньковский, Шейдаев, Яковлев (Антон, 59).
"Спартак" (Москва): Максименко, Ещенко, Гапонов, Джикия, Айртон, Зобнин, Гулиев, Фернанду (Умяров, 90), Мельгарехо (Ломовицкий, 85), Зе Луиш, Луиз Адриану (Ташаев, 73).
Предупреждения: Денисов, 38. Луиз Адриану, 39. Рыжиков, 43. Мельгарехо, 44. Гапонов, 47. Зобнин, 48. Фернанду, 87. Гулиев, 90+7.
Судьи: Казарцев. Веретешкин (оба – Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).
18 мая. Самара. Стадион "Самара Арена". 37 276 зрителей.
"Урал" (Екатеринбург) – "Локомотив" (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: Ант.Миранчук, 21 (0:1). Панюков, 39 (1:1). Гильерме, 46 – в свои ворота (2:1). Ант.Миранчук, 64 – с пенальти (2:2).
"Урал" (Екатеринбург): Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков (Емельянов, 34), Меркулов, Араторе, Фидлер, Бумаль, Бикфалви, Эль-Кабир (Ильин, 80), Панюков (Ароян, 76).
"Локомотив" (Москва): Гильерме, Лысов, Кверквелия, Чорлука, Идову, Ал.Миранчук, Крыховяк, Ант.Миранчук, Жемалетдинов, Смолов, Эдер (Кварацхелия, 53).
Предупреждения: Страндберг, 64. Кварацхелия, 68. Бумаль, 90+3.
Удаление: Страндберг, 66 (грубая игра, вторая ж.к.).
Судьи: Москалев (Воронеж). Кудрявцев (Санкт-Петербург), Назаров (Невинномысск).
19 мая. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''. 20 647 зрителей.
"Енисей" (Красноярск) – "Динамо" (Москва) – 2:2 (1:1)
Голы: Жоаузинью, 35 – с пенальти (0:1). Кутьин, 40 – с пенальти (1:1). Юсупов, 83 (1:2). Кутьин, 87 (2:2).
"Енисей" (Красноярск): Юрченко, Данченко, Сарр, Грицаенко, Ятченко, Комолов (Рожков, 81), Семакин, Огуде (Комков, 35), Торбинский, Соболев (Хубулов, 57), Кутьин.
"Динамо" (Москва): Шунин, Козлов, Евгеньев, Шуньич, Морозов, Юсупов, Тетте, Панченко (Марков, 68), Жоаузинью, Кардозу, Луценко (Грулев, 74).
Предупреждения: Шуньич, 55. Данченко, 64.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Абусуев (Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).
19 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 7 568 зрителей.
"Арсенал" (Тула) – "Краснодар" – 0:3 (0:0)
Голы: Петров, 55 (0:1). Перейра, 68 (0:2). Ари, 82 (0:3).
"Арсенал" (Тула): Левашов, Комбаров, Беляев, Григалава, Альварес, Кадири (Горбатенко, 63), Костадинов, Ткачев, Лесовой, Мирзов, Кангва.
"Краснодар": Сафонов, Петров (Стоцкий, 86), Спаич, Мартынович, Рамирес, Вандерсон Масиэл (Сулейманов, 74), Каборе, Перейра, Газинский (Фьолусон, 77), Классон, Ари.
Предупреждения: Каборе, 59. Спаич, 60. Костадинов, 67. Сафонов, 76.
Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Миневич (Смоленск).
19 мая. Тула. Стадион "Арсенал". 14 470 зрителей.
"Ростов" (Ростов-на-Дону) – "Зенит" (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: Попов, 67 – с пенальти.
"Ростов" (Ростов-на-Дону): Песьяков, Логашов, Сигурдссон, Хаджикадунич, Плиев (Глебов, 38), Чернов, Шомуродов, Норманн, Калачев (Щадин, 45), Попов, Зайнутдинов (Гацкан, 71).
"Зенит" (Санкт-Петербург): Кержаков, Анюков, Нету, Набиуллин, Маммана, Смольников, Эрнани, Мусаев (Ерохин, 70), Краневиттер (Оздоев, 74), Ригони, Заболотный (Мак, 65).
Предупреждения: Глебов, 56. Маммана, 66. Ригони, 70. Набиуллин, 90+2.
Судьи: Кукуян (Сочи). Еремин, Мурашов (оба – Москва).
19 мая. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 35 586 зрителей.
"Рубин" (Казань) – "Анжи" (Махачкала) – 0:0
"Рубин" (Казань): Бабурин, Устинов, Уремович, Камболов, Сорокин, Степанов, Башкиров, Могилевец, Коновалов, Байрамян (Сагитов, 62), Полоз (Акбашев, 69).
"Анжи" (Махачкала): Дюпин, Ахъядов, Удалый, Калошин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Закиров, Ондуа, Иванченко (Гайдаров, 90+4), Долгов, Агаларов (Понсе, 68).
Предупреждения: Калошин, 84. Уремович, 90+4.
Судьи: Карасев. Шаламберидзе (оба – Москва), Усачев (Ростов-на-Дону).
20 мая. Казань. Стадион "Казань Арена". 5 405 зрителей.
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