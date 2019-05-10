Чемпионат России, 28-й тур: расписание и результаты матчей

"Оренбург" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)
Голы: Ойеволе, 51 - в свои ворота (0:1). Сутормин, 72 (1:1). Галаджан, 87 (2:1). Погребняк, 90+6 (2:2).
"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, Ойеволе (Афонин, 80), Терехов, Мишкич, Попович, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан, 74), Деспотович (Кулишев, 86).
"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Араторе (Егорычев, 66), Бумаль, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк, 78).
Предупреждения: Араторе, 42. Терехов, 55. Малых, 60. Мишкич, 65. Галаджан, 90+4. Попович, 90+6.
Судьи: Еськов. Кобзев, Мурашов (все - Москва).
10 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".
10 мая. Московская область. "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
10 мая. Каспийск. "Анжи Арена". 16.30 (Матч Премьер)
10 мая. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер)
11 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер)
11 мая. Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (Матч Премьер)
12 мая. Москва. "Открытие Арена" 16.30 (Матч Премьер)
12 мая. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)
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