Чемпионат России, 28-й тур: расписание и результаты матчей

Все матчи тура начинаются с минуты молчания. Фото Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

Вручение чемпионского кубка в Санкт-Петербурге, матч "Зенит" – ЦСКА и другие игры 28-го тура чемпионата России во второй праздничный уик-энд в мае.

"Оренбург" – "Урал" (Екатеринбург) – 2:2 (0:0)

Голы: Ойеволе, 51 - в свои ворота (0:1). Сутормин, 72 (1:1). Галаджан, 87 (2:1). Погребняк, 90+6 (2:2).

"Оренбург": Фролов, Малых, Шахов, Сиваков, Ойеволе (Афонин, 80), Терехов, Мишкич, Попович, Сутормин, Рикарду Алвеш (Галаджан, 74), Деспотович (Кулишев, 86).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Араторе (Егорычев, 66), Бумаль, Емельянов (Фидлер, 80), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Погребняк, 78).

Предупреждения: Араторе, 42. Терехов, 55. Малых, 60. Мишкич, 65. Галаджан, 90+4. Попович, 90+6.

Судьи: Еськов. Кобзев, Мурашов (все - Москва).

10 мая. Оренбург. Стадион "Газовик".

Динамо – Ростов

10 мая. Московская область. "Арена Химки". 14.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Анжи – Арсенал

10 мая. Каспийск. "Анжи Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Локомотив – Рубин

10 мая. Москва. "РЖД Арена". 19.00 (Матч Премьер)

Енисей – Краснодар

11 мая. Красноярск. Стадион "Центральный". 14.00 (Матч Премьер)

Ахмат – Крылья Советов

11 мая. Грозный. "Ахмат Арена". 16.30 (Матч Премьер)

Спартак – Уфа

12 мая. Москва. "Открытие Арена" 16.30 (Матч Премьер)

Зенит – ЦСКА

12 мая. Санкт-Петербург. "Газпром Арена". 19.00 (Матч ТВ, Матч Премьер)

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