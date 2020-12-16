РПЛ, 19-й тур: расписание и трансляции всех матчей
19-й тур Тинькофф-Чемпионата России.
16 декабря, среда
16 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 18.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)
«Ротор» (Волгоград) — «Арсенал» (Тула)
16 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва)
16 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч ТВ)
17 декабря, четверг
17 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 18.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)
«Химки» — «Локомотив» (Москва)
17 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки». 18.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)
«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань)
17 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)
17 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)
18 декабря, пятница
«Тамбов» — «Урал» (Екатеринбург)
18 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 18.00 (видеотрансляция — Матч ТВ)
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