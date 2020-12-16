РПЛ, 19-й тур: расписание и трансляции всех матчей

Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?

«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча 35.2% Игра завершится крупной победой «Зенита» 12.9% «Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча 26.2% Игра завершится крупной победой «Спартака» 5.8% Команды сыграют вничью 19.9%