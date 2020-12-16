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РПЛ, 19-й тур: расписание и трансляции всех матчей

10:00
«Зенит» примет «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Зенит» примет «Спартак» в матче 19-го тура РПЛ. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

19-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

16 декабря, среда

«Сочи» — «Динамо» (Москва)

16 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 18.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)

Сочи — Динамо

«Ротор» (Волгоград) — «Арсенал» (Тула)

16 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 18.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)

Ротор — Арсенал Т

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва)

16 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч ТВ)

Зенит — Спартак

17 декабря, четверг

«Краснодар» — «Уфа»

17 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 18.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)

Краснодар — Уфа

«Химки» — «Локомотив» (Москва)

17 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки». 18.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)

Химки — Локомотив

«Ахмат» (Грозный) — «Рубин» (Казань)

17 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч Футбол 1)

Ахмат — Рубин

«Ростов» — ЦСКА

17 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена». 20.00 (видеотрансляция — Матч Премьер)

Ростов — ЦСКА

18 декабря, пятница

«Тамбов» — «Урал» (Екатеринбург)

18 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 18.00 (видеотрансляция — Матч ТВ)

Тамбов — Урал

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 14010
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Как «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче 19-го тура РПЛ?
«Зенит» выиграет с разностью в 1-2 мяча
35.2%
Игра завершится крупной победой «Зенита»
12.9%
«Спартак» выиграет с разностью в 1-2 мяча
26.2%
Игра завершится крупной победой «Спартака»
5.8%
Команды сыграют вничью
19.9%
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой




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