Чемпионат России, 18-й тур: расписание и трансляции всех матчей
11 декабря, пятница
«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)
Гол: Кухарчук, 12.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 81), Чаушич (Громыко, 62), Кадири, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э.Кангва, 39).
Предупреждения: Сокол, 18. Глушаков, 46. Тихий, 63. Громыко, 90. Идову, 90+2.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).
11 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».
12декабря, суббота
Ротор — Уфа
12 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Сочи — Спартак
12 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).
Зенит — Динамо
12 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).
13 декабря, воскресенье
Тамбов — Рубин
13 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).
Краснодар — Локомотив
13 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер).
ЦСКА — Урал
13 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ).
Ахмат — Ростов
13 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер).
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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