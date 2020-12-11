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Чемпионат России, 18-й тур: расписание и трансляции всех матчей

11 декабря 2020, 20:55
«Сочи» — «Спартак». Миха Мевля и Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Сочи» — «Спартак». Миха Мевля и Джордан Ларссон. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
18-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

11 декабря, пятница

«Химки» — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)
Гол: Кухарчук, 12.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Филин, Глушаков, Кухарчук, Трошечкин, Боженов (Логашов, 73), Дядюн, Долгов (Конате, 46).
«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол (Хагуш, 46), Рассказов, Ткачев, Костадинов, Ломовицкий (Хлусевич, 81), Чаушич (Громыко, 62), Кадири, Панченко (Луценко, 81), Джорджевич (Э.Кангва, 39).
Предупреждения: Сокол, 18. Глушаков, 46. Тихий, 63. Громыко, 90. Идову, 90+2.
Судьи: Сиденков (Санкт-Петербург). Березнов (Москва), Жвакин (Ленинградская область).
ВАР: Лапочкин (Санкт-Петербург). Болотенков (Москва).
11 декабря. Химки. Стадион «Арена Химки».

Химки — Арсенал Т

12декабря, суббота

Ротор — Уфа

12 декабря. Волгоград. Стадион «Волгоград Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Ротор — Уфа

Сочи — Спартак

12 декабря. Сочи. Стадион «Фишт». 16.30 (Матч Премьер).

Сочи — Спартак

Зенит — Динамо

12 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Зенит — Динамо

13 декабря, воскресенье

Тамбов — Рубин

13 декабря. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 14.00 (Матч Премьер).

Тамбов — Рубин

Краснодар — Локомотив

13 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.30 (Матч Премьер).

Краснодар — Локомотив

ЦСКА — Урал

13 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч ТВ).

ЦСКА — Урал

Ахмат — Ростов

13 декабря. Грозный. Стадион «Ахмат Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Ахмат — Ростов

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 18-й тур. «Сочи» — «Спартак», «Зенит» — «Динамо» и другие матчи




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