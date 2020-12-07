Чемпионат России, 17-й тур: результаты всех матчей

17-й тур Тинькофф-Чемпионата России.

5 декабря, суббота

«Локомотив» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 3:1 (1:1)

Голы: Хван Ин Бом, 3 (0:1). В.Игнатьев, 17 (1:1). Миранчук, 69 — с пенальти (2:1). В.Игнатьев, 86 (3:1).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус, В.Игнатьев, Крыховяк, Мухин, Камано (Эдер, 60), Миранчук (Иосифов, 90), Лисакович (Титков, 90).

«Рубин» (Казань): Медведев, Зотов, Бегич, Старфельт, Меркулов, Макаров, Абильдгор, Хван Ин Бом (Йевтич, 75), Шатов (Бакаев, 84), Зуев (Кварацхелия, 68), И.Игнатьев.

Предупреждения: Мухин, 5. И.Игнатьев, 23. Зуев, 26. Зотов, 29. Крыховяк, 36. Макаров, 56. Медведев, 69. Мурило, 74. Лисакович, 80.

Удаление: И.Игнатьев, 47 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Москалев (Воронеж). Стипиди (Краснодар).

5 декабря. Москва. Стадион «РЖД Арена».

«Спартак» (Москва) — «Тамбов» — 5:1 (1:0)

Голы: Ларссон, 27 (1:0). Понсе, 62 (2:0). Онугха, 65 (2:1). Ларссон, 83 (3:1). Жиго, 87 (4:1). Понсе, 90+2 (5:1).

«Спартак» (Москва): Максименко, Жиго, Джикия, Маслов, Мозес (Ещенко, 84), Крал (Умяров, 90+3. Маркитесов, 90+1), Бакаев (Литвинов, 90+3), Айртон, Понсе, Ларссон (Кутепов, 84).

«Тамбов»: Рыжиков, Меренчуков (Лоуренс, 86), Тилль, Кабахидзе, Чичерин, Гигашвили, Ароян, Карасев, Володько, Онугха, Карапетян.

Предупреждение: Чичерин, 84.

Судьи: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва), Болховитин (Ленинградская область).

ВАР: Мешков (Дмитров). Богач (Люберцы).

5 декабря. Москва. Стадион «Открытие Арена».

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) — 5:1 (4:0)

Голы: Азмун, 17 (1:0). Азмун, 22 (2:0). Дзюба, 30 — с пенальти (3:0). Дуглас Сантос, 44 (4:0). Азмун, 76 — с пенальти (5:0). Шаболин, 82 (5:1).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Сутормин, Чистяков, Ракицкий (Вендел, 68), Жирков, Малком, Дуглас Сантос, Оздоев (Мостовой, 81), Дриусси (Кузяев, 59), Азмун (Крапухин, 81), Дзюба (Ерохин, 58).

«Урал» (Екатеринбург): Помазун, Кулаков, Рыков, Аугустыняк, Золотов (Магомадов, 34), Егорычев (Герасимов, 46), Йовичич, Мишкич (Евсеев, 46), Бикфалви, Эль-Кабир (Шаболин, 60), Погребняк (Татаринов, 76).

Предупреждения: Аугустыняк, 32. Рыков, 50. Магомадов, 75.

Судьи: Панин (Дмитров). Кобзев, Мосякин (оба — Москва).

ВАР: Иванов (Ростов-на-Дону). Мурашов (Москва).

5 декабря. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена».

«Краснодар» — «Ротор» (Волгоград) — 5:0 (3:0)

Голы: Ари, 14 (1:0). Ари, 41 — с пенальти (2:0). Сулейманов, 43 (3:0). Классон, 85 (4:0). Классон, 90 — с пенальти (5:0).

«Краснодар»: Сафонов, Смольников (Рамирес, 46), Камболов (Кабелла, 46), Мартынович, Чернов, Вилена (Ионов, 73), Вандерсон Масиэл (Классон, 46), Кайо, Ари (Черников, 46), Марков, Сулейманов.

«Ротор» (Волгоград): Чондрич, Кверквелия, Кожемякин, Степанов, Алейник (Манучарян, 79), Песегов (Муллин, 37), Жигулев, Давиташвили (Кипиани, 46), Макаров, Понсе, Фламарион (Микелтадзе, 65).

Предупреждения: Вилена, 16. Понсе, 16. Камболов, 27. Кверквелия, 40. Алейник, 45+2. Черников, 60.

Удаление: Понсе, 30.

Судьи: Матюнин. Болотенков (оба — Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Казарцев (Санкт-Петербург). Чельцов (Москва).

5 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар».

6 декабря, воскресенье

«Ростов» — «Уфа» — 0:1 (0:0)

Гол: Андрич, 70.

«Ростов»: Бабурин, Терентьев, Осипенко, Поярков (Козлов, 86), Хаджикадунич, Еременко, Байрамян (Альмквист, 62), Тугарев, Норманн, Глебов (Гигович, 62), Полоз.

«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Данченко (Сухов, 83), Табидзе, Кротов, Камилов, Мрзляк (Алиев, 88), Жамалетдинов (Сысуев, 69), Андрич (Карп, 88).

Предупреждения: Еременко, 27. Байрамян, 47. Норманн, 58. Кротов, 64. Плиев, 89. Сысуев, 90+3.

Судьи: Кукуляк (Калуга). Еремин (Москва), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев. Сафьян (оба — Москва).

6 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов Арена».

«Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 1:0 (1:0)

Гол: Фомин, 45.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк (Рауш, 81), Ордец, Варела, Евгеньев, Фомин (Нойштедтер, 86), Терехов (Тюкавин, 46), Грулев (Комличенко, 86), Моро, Шиманьски, Лесовой (Нжи, 77).

«Арсенал»: Шамов, Довбня, Сокол, Рассказов, Костадинов, Пантелеев (Бурлак, 58), Ломовицкий, Чаушич, Кадири (Ткачев, 72), К.Кангва (Горбатенко, 58), Панченко (Луценко, 88).

Предупреждения: Ордец, 72. Довбня, 78. Тюкавин, 83.

Судьи: Казарцев (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Богданов (Верея).

ВАР: Панин (Дмитров). Петросян (Бронницы).

6 декабря. Москва. Стадион «Динамо».

ЦСКА — «Химки» — 2:2 (1:0)

Голы: Влашич, 40 (1:0). Кухарчук, 47 (1:1). Мирзов, 51 (1:2). Шкурин, 54 (2:2).

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, Магнуссон, Дивеев, Щенников (Тикнизян, 87), Марадишвили (Бистрович, 87), Влашич, Дзагоев (Обляков, 46), Кучаев (Зайнутдинов, 56), Шкурин, Эджуке (Чалов, 62).

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Филин, Тихий, Тихонов (Логашов, 77), Глушаков, Трошечкин (Долгов, 46), Куат, Мирзов, Идову, Кухарчук (Липовой, 81).

Предупреждения: Трошечкин, 26. Куат, 38. Кухарчук, 50. Дивеев, 70.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Стипиди (Краснодар), Ширяев (Ставрополь).

ВАР: Шадыханов. Калугин (оба — Москва).

6 декабря. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

7 декабря, понедельник

«Сочи» — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (2:0)

Голы: Дуганджич, 31 (1:0). Юсупов, 45+3 (2:0).

Нереализованный пенальти: Бериша, 17 (вратарь).

«Сочи»: Джанаев, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Новосельцев, Маммана, Юсупов, Жоаузинью, Нобоа (Заика, 85), Руденко (Д.Пруцев, 75), Дуганджич (Варданян, 85).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Семенов, Богосавац, Нижич, Ненахов (Быстров, 46), Тимофеев (Иванов, 81), Бериша (Адуев, 70), Харин, Исмаэл (Альсултанов, 70), Полярус (Ильин, 46), Мелкадзе.

Предупреждения: Ненахов, 41. Дуганджич, 43. Маммана, 49. Маргасов, 60.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).

ВАР: Сухой (Люберцы). Воронцов (Ярославль).

7 декабря. Сочи. Стадион «Фишт».