РПЛ, 3-й тур: расписание и результаты матчей
18 августа, вторник
«Сочи» — «Рубин» (Казань) — 3:2 (1:0)
Голы: Мевля, 44 (1:0). Игнатьев, 68 — с пенальти (1:1). Макаров, 76 (1:2). Нобоа, 85 (2:2). Миладинович, 90+1 (3:2).
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Маргасов, Цаллагов (Маммана, 83), Мевля, Новосельцев, Набиуллин (Миладинович, 72), Бурмистров (Бахтияров, 83), Жоаузинью (Руденко, 72), Нобоа, Полоз (А.Заболотный, 40).
«Рубин» (Казань): Дюпин, Бегич (Тарасов, 83), Уремович, Старфельт, Йевтич, Бакаев (Макаров, 73), Самошников, Давиташвили (Деспотович, 58), Кварацхелия, Абильдгор, Игнатьев (Иг.Коновалов, 88).
Предупреждения: Бегич, 12. Самошников, 42. Уремович, 90. Бахтияров, 90+3. Маммана, 90+4.
Судьи: Безбородов (Санкт-Петербург). Березнов, Еремин (оба — Москва).
ВАР: Панин (Дмитров). Елеференко (Москва).
18 августа. Сочи. Стадион «Фишт».
«Тамбов» — «Химки» — 1:0 (1:0)
Гол: Чуперка, 14.
Нереализованный пенальти: Обухов, 53 (мимо).
«Тамбов»: Рыжиков, Ойеволе, Чичерин, Рыбин (Шляков, 22), Каплиенко, Грицаенко, Карасев, Костюков (Тетрашвили, 68), Чуперка, Обухов (Панченко, 69), Карапетян (Килин, 41).
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Мартусевич, Трошечкин, Боженов (Ломовицкий, 46), Полярус, Дядюн (Липовой, 58), Алиев (Конате, 46).
Предупреждения: Чуперка, 41. Дядюн, 45+1. Ломовицкий, 54. Трошечкин, 67. Конате, 70. Шляков, 79. Тихий, 86. Полярус, 90+1. Корян, 90+2.
Удаление: Грицаенко, 40.
Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Кобзев (Москва), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Москалев (Воронеж). Калугин (Москва).
18 августа. Саранск. Стадион «Мордовия Арена».
«Краснодар» — «Арсенал» (Тула) — 2:0 (1:0)
Голы: Петров, 35 (1:0). Берг, 66 (2:0).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Газинский (Камболов, 83), Кабелла (Сулейманов, 46), Олссон, Уткин (Классон, 75), Вандерсон Масиэл (Кутовой, 83), Кайю, Берг (Мацукатов, 89).
«Арсенал» (Тула): Нигматуллин, Комбаров (Ткачев, 61), Денисов (Довбня, 19), Беляев (Бурлак, 76), Бауэр, Горбатенко (Хлусевич, 61), Костадинов, Чаушич, Ковалев, Луценко, Лесовой (Банда, 76).
Предупреждения: Денисов, 16. Уткин, 27. Бауэр, 37. Чаушич, 54. Петров, 62. Берг, 64. Олссон, 74.
Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Данченко (Уфа), Богач (Люберцы).
ВАР: Турбин (Дмитров). Усачев (Ростов-на-Дону).
18 августа. Краснодар. Стадион «Краснодар».
19 августа, среда
«Уфа» — «Спартак» (Москва) — 1:1 (1:1)
Голы: Аликин, 2 (1:0). Понсе, 18 (1:1).
Нереализованный пенальти: Ларссон, 12 (вратарь).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Никитин, Неделчару, Йокич (Фольмер, 36), Данченко (Тилль, 74), Карп, Голубев, Алиев, Жамалетдинов (Кротов, 84).
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Зобнин, Умяров, Крал, Айртон, Ларссон (Глушенков, 83), Соболев, Понсе (Бакаев, 76).
Предупреждения: Аликин, 27. Жамалетдинов, 78. Фольмер, 80.
Судьи: Васильев (Ижевск). Хатуев (Грозный), Богданов (Верея).
ВАР: Карасев. Чельцов (оба — Москва).
19 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник».
«Урал» (Екатеринбург) — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (0:0)
Голы: Егорычев, 74 (1:0). Смолов, 87 (1:1).
«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Подберезкин (Ефремов, 65), Егорычев, Калинин, Мишкич (Бавин, 77), Аугустыняк, Бикфалви, Панюков (Караев, 81).
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, Рыбус, Живоглядов, Мурило, Крыховяк, Ал.Миранчук, Баринов (Лисакович, 87), Жемалетдинов (Эдер, 76), Рыбчинский (Ант.Миранчук, 65), Смолов.
Предупреждения: Баринов, 28. Подберезкин, 29. Панюков, 30. Бикфалви, 49. Рыбус, 81. Помазун, 90+2.
Судьи: Матюнин (Москва). Абусуев (Санкт-Петербург), Болховитин (Ленинградская область).
19 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург Арена».
«Ахмат» (Грозный) — «Ротор» (Волгоград) — 3:1 (0:0)
Голы: Ильин, 47 (1:0). Роши, 53 (2:0). Серченков, 58 (2:1). Роши, 61 (3:1).
Нереализованный пенальти: Понсе, 29 (штанга).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Семенов, Пуцко, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Бериша (Х.Кадыров, 78), Харин (Иванов, 46), Исмаэл (Швец, 84), Понсе (Ильин, 46), Умаев (Роши, 35).
«Ротор» (Волгоград): Довбня, Пискунов, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Песегов (Байрыев, 76), Султонов (Серченков, 57), Жигулев (Николаев, 76), Муллин, Макаров (Манучарян, 73).
Предупреждения: Муллин, 42. Гогуа, 45+1. Тимофеев, 45+3. Роши, 55. Пискунов, 63. Исмаэл, 70.
Удаление: Гогуа, 71.
Судьи: Лапочкин. Веретешкин, Кудрявцев (все — Санкт-Петербург).
ВАР: Кукуян (Сочи). Воронцов (Ярославль).
19 августа. Грозный. Стадион «Ахмат Арена».
Трансляция матча на «Матч ТВ» (18.30)