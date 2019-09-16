Премьер-лига, 9-й тур: все результаты

Чемпионат России возвращается после сентябрьской паузы на матчи сборных.

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 3:1 (1:0)

Голы: Дзюба, 6 (1:0). Берхамов, 56 (1:1). Дриусси, 66 — с пенальти (2:1). Шатов, 88 (3:1).

Нереализованный пенальти: Азмун, 22 (вратарь)

«Зенит» (Санкт-Петербург): Лунев, Смольников, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Дриусси, Барриос, Кузяев (Шатов, 70), Жирков (Караваев, 90+1), Дзюба, Азмун (Ерохин, 75).

«Арсенал» (Тула): Левашов, Бауэр, Григалава, Денисов, Беляев, Альварес (Володько, 15), Костадинов, Берхамов (Комбаров, 63), Ткачев, Э.Кангва, Луценко.

Предупреждения: Денисов, 39. Бауэр, 42. Луценко, 67. Азмун, 75.

Судьи: Кукуян (Сочи). Мосякин, Шаламберидзе (оба — Москва).

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 42 431 зритель.

«Спартак» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург) — 1:2 (1:0)

Голы: Жиго, 12 (1:0). Ильин, 48 (1:1). Эль-Кабир, 60 (1:2).

«Спартак» (Москва): Максименко, Ещенко (Рассказов, 71), Джикия, Жиго, Айртон, Ларссон (Понсе, 61), Крал, Зобнин, Тил, З.Бакаев, Шюррле.

«Урал» (Екатеринбург): Баклов, Кулаков, Ароян, Поляков, Меркулов, Аугустыняк, Бавин, Димитров (Кухарчик, 71), Эль-Кабир (Насыров, 90+2), Ильин, Панюков (Егорычев, 78).

Предупреждения: Эль-Кабир, 42. Аугустыняк, 55. Тил, 64. Ароян, 69. Жиго, 84. Рассказов, 90+1.

Судьи: Иванов (Ростов-на-Дону). Стипиди (Краснодар), Жвакин (Ленинградская область).

14 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 24 198 зрителей.

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 0:1 (0:1)

Гол: Крыховяк, 20.

«Сочи»: Джанаев, Кудряшов, Миладинович, Юрганов, Калугин, Бурмистров (Набиуллин, 69), Цаллагов, Карапетян (Лагатор, 46), Нобоа, Полоз, Мостовой (А.Заболотный, 76).

«Локомотив» (Москва): Гильерме, Живоглядов, Чорлука, Хеведес (Мурило, 78), Игнатьев, Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Миранчук (Эдер, 13), Жоау Мариу, Смолов (Коломейцев, 83).

Предупреждения: Цаллагов, 38. Живоглядов, 42. Баринов, 45. Юрганов, 62. Лагатор, 90+3.

Судьи: Панин (Дмитров). Данченко (Уфа), Богданов (Верея).

14 сентября. Сочи. Стадион «Фишт». 13 900 зрителей.

«Оренбург» — «Рубин» (Казань) — 2:1 (0:0)

Голы: Рикарду Алвеш, 49 (1:0). Башкиров, 53 (1:1). Кулишев, 89 — с пенальти (2:1).

«Оренбург»: Климович, Зотов, Сиваков, Козлов, Радакович, Терехов, Шкофлек (Фамейе, 66), Аюпов, Мишкич, Рикарду Алвеш (Галаджан, 83), Деспотович (Кулишев, 87).

«Рубин» (Казань): Дюпин, Данченко, Плиев, Уремович, Степанов, Могилевец, Иг.Коновалов, Башкиров (Кварацхелия, 80), Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 73), Зуев.

Предупреждения: Шкофлек, 13. Башкиров, 54. Степанов, 59. Аюпов, 78. Уремович, 88. Плиев, 90+1.

Судьи: Лапочкин (Санкт-Петербург). Усачев (Ростов-на-Дону), Мухтаров (Петрозаводск).

15 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 4 767 зрителей.

«Тамбов» — ЦСКА — 0:2 (0:0)

Голы: Бистрович, 84 (0:1). Магнуссон, 90+4 (0:2).

Нереализованный пенальти: Чалов, 66 (вратарь)

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Осипенко, Ойеволе, Грицаенко, Таказов (Часовских, 88), Мелкадзе, Тетрашвили, Чуперка, Костюков (Карасев, 79), Аппаев (Хосонов, 82).

ЦСКА: Акинфеев, Магнуссон, Гогуа (Шарлия, 48), Дивеев, Мариу Фернандес, Обляков, Влашич, Ахметов (Бистрович, 84), Кучаев (Лукас Сантос, 79), Нисимура, Чалов.

Предупреждения: Гогуа, 19. Обляков, 44. Чуперка, 72. Магнуссон, 90.

Удаление: Чуперка, 72 (неспорт. повед.).

Судьи: Вилков (Нижний Новгород). Хатуев (Грозный), Воронцов (Ярославль).

15 сентября. Саранск. Стадион «Мордовия Арена». 17 145 зрителей.

«Краснодар» — «Крылья Советов» (Самара) — 4:2 (1:1)

Голы: Соболев, 12 (0:1). Сулейманов, 16 (1:1). Олссон, 48 (2:1). Рыжиков, 57 — в свои ворота (3:1). Ари, 67 (4:1). Антон, 75 — с пенальти (4:2).

Нереализованные пенальти: Соболев, 45+3 (вратарь), Ари, 67 (вратарь)

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спаич, Рамирес, Олссон, Камболов (Уткин, 61), Вилена, Сулейманов, Ари (Игнатьев, 69), Вандерсон Масиэл (Намли, 76).

«Крылья Советов» (Самара): Рыжиков, Кабутов (Радонич, 80), Карпов, Чернов, Полуяхтов, Канунников, Гацкан, Тимофеев (Антон, 67), Зиньковский, Комбаров (Терехов, 61), Соболев.

Предупреждения: Кабутов, 34. Камболов, 45+2. Мартынович, 50. Гацкан, 66. Спаич, 74. Вилена, 81.

Судьи: Карасев. Аверьянов (оба — Москва), Демешко (Химки).

ВАР: Сухой (Люберцы). Казарцев (Санкт-Петербург).

15 сентября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 26 131 зритель.

«Динамо» (Москва) — «Уфа» — 0:0

«Динамо» (Москва): Лещук, Паршивлюк, Рыков, Евгеньев, Рауш, Юсупов, Нойштедтер, Филипп, Жоаузинью (Грулев, 69), Игбун, Нжи (Шиманьски, 45+1).

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич (Терентьев, 84), Круговой, Емельянов, Фомин, Карп, Тилль (Гиоргобиани, 73), Кротов (Бизяк, 65).

Предупреждения: Аликин, 25. Сухов, 71. Евгеньев, 77.

Судьи: Мешков (Дмитров). Гаврилин (Владимир), Богач (Люберцы).

ВАР: Вилков (Нижний Новгород). Карасев (Москва).

16 сентября. Москва. Стадион «Динамо». 9 538 зрителей.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 2:1 (0:1)

Голы: Роши, 19 — с пенальти (0:1). Байрамян, 54 (1:1). Норманн, 64 (2:1).

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Бабурин, Козлов, Сигурдссон, Чистяков, Чернов, Байрамян (Глебов, 82), Норманн, Еременко, И.Попов, Ионов (Долгов, 90), Шомуродов (Саплинов, 77).

«Ахмат» (Грозный): Гудиев, Уциев, Семенов, Анхель, Мусалов, Роши, Швец, Глушаков (Понсе, 79), Иванов, Исмаэл, Митришев (Бериша, 65).

Предупреждение: Саплинов, 85.

Удаление: Швец, 62 (грубая игра).

Судьи: Волошин (Смоленск). Веретешкин (Санкт-Петербург), Гурбанов (Краснодар).

16 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион ''Ростов Арена''. 28 722 зрителя.

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр